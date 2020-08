NTB Innenriks

Seilinger med ekspedisjonscruiseskipene blir stoppet både i og utenfor norsk farvann, opplyser selskapet i en pressemelding.

- De siste dagene har handlet om to ting. Å ta vare på gjester og kolleger - og å bidra til å spore og begrense smitten. Vi jobber tett sammen med Folkehelseinstituttet (FHI), Tromsø kommune og andre aktører for å håndtere situasjonen best mulig, sier konsernsjef Daniel Skjeldam i Hurtigruten.