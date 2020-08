Hovedtillitsvalgt i Hurtigruten visste ikke at filippinere ikke hadde vært i karantene

NTB Innenriks

– Jeg visste ikke at filippinerne ikke var i karantene. Jeg finner ikke ord for hvor dårlig håndtert dette er, sier Lorentzen til VG.

36 besetningsmedlemmer og fem passasjerer har foreløpig testet positivt for koronaviruset etter to seilaser med Hurtigrutens skip Roald Amundsen.

Konsernsjef Daniel Skjeldam i Hurtigruten la seg flat mandag. Han vedgikk at de ikke hadde fulgt prosedyrene og at filippinerne ikke hadde vært i karantene før de gikk om bord.

– Under koronapandemien var jeg stolt av at vi ikke sendte filippinerne hjem til en vanskelig situasjon i hjemlandet, men tok vare på dem. Derfor blir jeg desto mer skuffet når jeg nå hører at filippinere ble tatt rett om bord og ikke satt i karantene, sier Lorentzen til avisen.

