Høyesteretts ankeutvalg konkluderte mandag med at varetektsfengslingen av den tidligere polititoppen ikke er i strid med menneskerettighetene.

Eirik Jensen kan fortsatt holdes i varetekt med begrunnelse i at en løslatelse er egnet til å støte allmennhetens rettsfølelse, uten at et kreves bevis for at allmennhetens rettsfølelse faktisk blir krenket, fastslår utvalget i sin kjennelse mandag.

Ankeutvalget har også kommet til at lagdommerne som avgjorde fengslingssaken, ikke var inhabile.