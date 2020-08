Polititopp bekymret over konsulentbruken i politiet

NTB Innenriks

– Kompetansen bør bygges opp internt i politiet, sier daglig leder Sigve Bolstad til Aftenposten.

Han mener politiet åpenbart trenger å bygge mer IT-kompetanse internt, selv om IT-løsninger ikke kan erstatte patruljerende politi.

– Det er gjennom å være fysisk til stede i lokalsamfunnene man kan forebygge og avdekke kriminalitet, og det er det som gir trygghet og beredskap, understreker han.

Jenny Klinge, justispolitisk talsperson på Stortinget for Senterpartiet, frykter at bruken av innleie kan føre til at politiet utvikler seg i gal retning.

– Det vi alltid jobber for, er at politiet skal gi bedre tjenester til innbyggerne. At flere skal få hjelp. Jeg opplever at vi ikke bruker pengene målrettet nok til dette i dag, fordi altfor mye penger blir brukt på noe annet, sier hun til avisen.

Hun peker også på at det er ansatt rundt 700 flere politibyråkrater under Solberg-regjeringen. Det innebærer mer penger som ikke går til politiets kjerneoppgaver, påpeker hun.

