Hurtigruten-sjefen etter negative prøvesvar: – Alle som var om bord, bør fortsatt teste seg

NTB Innenriks

36 besetningsmedlemmer på Hurtigruteskipet Roald Amundsen har testet positivt for korona. Fire av disse er fortsatt innlagt på Universitetssykehuset Nord-Norge, opplyser Tromsø kommune.

– Tidligere i dag fikk vi bekreftet elleve negative prøver tatt av passasjerer fra Roald Amundsen, og vi har akkurat fått svar på de ti prøvene tatt i Tromsø i går, de viser alle negative resultater, sier Tromsø-ordfører Gunnar Wilhelmsen (Ap).

Samtidig har de fått vite at en passasjer fra siste seilas, bosatt i Rogaland, har testet positivt.

– Det er klart det er positivt at de prøvene som er tatt her i Tromsø, er negative. Det er vi alle glad for, sier ordføreren.

– Ikke ferdig med situasjonen

Wilhelmsen understreker imidlertid at det fortsatt jobbes intenst med smittesporingen.

– Vi er ikke ferdig med denne situasjonen, og fortsetter til vi har kontroll. Det gjør vi i tett samarbeid med UNN, nasjonale helsemyndigheter og Hurtigruten.

Hurtigruten-sjef Daniel Skjeldam understreker at selskapet oppfordrer alle som har vært om bord på en av de aktuelle seilasene, til å teste seg.

– Vi er veldig glad for at alle de testene som er gjennomført av gjester i karantene i Tromsø, er negative. For hvert enkelt tilfelle som er negativt, reduserer det smitterisikoen i samfunnet, sier Skjeldam.

Ettersom flesteparten av besetningsmedlemmene som har testet positivt ikke hadde symptomer, oppfordrer Skjeldam passasjerer til å ha lav terskel for å teste seg.

Tar ansvar for sein informasjon

– Jeg vil oppfordre alle passasjerer som var om bord til å teste seg, selv om de ikke har noen symptomer, sier Skjeldam.

Han opplyser også at Hurtigruten nå har fått sendt ut informasjon til alle passasjerer som har vært om bord, og at de har vært i telefonkontakt med det store flertallet av dem.

– Vi må ta ansvar for at informasjonen ikke kom fram til gjestene våre raskt nok på fredag. Vi var ikke forberedt på situasjonen, vi ventet ikke at det skulle være smitte om bord i skipet. Det er ingen unnskyldning, det skulle ha gått raskere, sier Skjeldam.