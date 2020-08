Hurtigruten med nye testkrav til besetningen

NTB Innenriks

– Vi valgte å forsterke regelverket vårt for noen dager siden, men det gjaldt ikke for det crewet som var om bord på Roald Amundsen, men at alle nye crewmedlemmer fra Filippinene må i 10 dagers karantene og være symptomfri før de får lov å gå om bord i skipene, sa konsernsjef Daniel Skjeldam i Hurtigruten i en stream fra Oslo på en pressekonferanse i Tromsø rådhus søndag.

Det internasjonale regelverket har medført at besetningsmedlemmer fra Filippinene, der de fleste på Hurtigrutens skip er fra, testes to ganger med et antall dagers mellomrom før avreise fra hjemlandet. I tillegg har de blitt fulgt opp av lege om bord på skipet, forklarte Skjeldam.

– Alle som har testet positivt, men er symptomfrie, må teste negativt etter karantenetiden på land før de får lov å gå om bord, sa konsernsjefen.

