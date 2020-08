Den avdøde mannen i 50-årene i Verdal ble obdusert søndag ettermiddag

NTB Innenriks

– Vi skal ha en obduksjon klokka 13 på St. Olavs hospital. Vi håper å få mer svar etter det og at den kan avdekke hva som er dødsårsaken, sa politiadvokat Martin Moen i Trøndelag politidistrikt til Adresseavisen.

Han forventer en foreløpig obduksjonsrapport noen timer etter obduksjonen.

To personer er siktet for grov kroppsskade med døden til følge. Søndag opplyste forsvareren til mannen i 40-årene, Per Ove Sjøholt, til Dagbladet at hans klient nekter straffskyld. Det ble lørdag kveld kjent at kvinnen i 60-årene som er siktet i saken, nektet straffskyld.

Ingen av de siktede er kjent for politiet fra tidligere.

Like før klokka 7.30 lørdag morgen ble politiet varslet om en mann som hadde fått mulig hjertestans nær Verdal sentrum. Mannen i 50-årene ble bekreftet død av lege etter forsøk på gjenoppliving. Funn på stedet gjorde at politiet karakteriserte dødsfallet som mistenkelig.

