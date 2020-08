21 tester av Hurtigrute-passasjerer negative – en passasjer fra Vestlandet testet positivt

NTB Innenriks

36 besetningsmedlemmer på Hurtigruteskipet Roald Amundsen har testet positivt for korona. Fire av disse er fortsatt innlagt på Universitetssykehuset Nord-Norge, opplyser Tromsø kommune.

– Tidligere i dag fikk vi bekreftet elleve negative prøver tatt av passasjerer fra Roald Amundsen, og vi har akkurat fått svar på de ti prøvene tatt i Tromsø i går, de viser alle negative resultater, sier Tromsø-ordfører Gunnar Wilhelmsen (Ap).

Samtidig har de fått vite at en passasjer fra siste seilas, bosatt i Rogaland, har testet positivt.

– Det er klart det er positivt at de prøvene som er tatt her i Tromsø, er negative. Det er vi alle glad for, sier ordføreren.

Wilhelmsen understreker imidlertid at det fortsatt jobbes intenst med smittesporingen.

– Vi er ikke ferdig med denne situasjonen, og fortsetter til vi har kontroll. Det gjør vi i tett samarbeid med UNN, nasjonale helsemyndigheter og Hurtigruten.