Raymond Johansen kritiserer MDG: Retorikken kan skade klimasaken

NTB Innenriks

– Jeg er redd konfliktnivået i klimapolitikken blir for høyt og at det bidrar til å skyve velgere fra oss, sier byrådslederen til Aftenposten.

I 2019 gikk Ap tilbake over hele landet. Hver femte Ap-velger valgte et annet parti i Ap-bastionen Groruddalen. Bompengepartiet fosset fram. Det mener Johansen bør bekymre flere av byrådspartiene enn Ap.

– MDG har rett i at klima er den viktigste saken i vår tid. Men skal vi lykkes med å forene folk bak løsninger som virker, må man ikke bruke rare symbolsaker og en retorikk som skyver velgere vekk, sier Johansen.

Han sier det er flott at MDG hadde fremgang i de sentrale bydelene i Oslo.

– Men om en bare henvender seg til grupper en fra før har på laget, kan det skape mye konflikt. Det er et problem for alle som er opptatt av klima at vi tapte det som kan karakteriseres som tradisjonelle arbeidervelgere i ytre by, sier han.

Han mener at en ensidig negativ oppmerksomhet rettet mot bilen av mange vil oppleves som en trussel mot måten de lever på. Byrådslederen reagerer også på debatten rundt kjøttfrie måltider.

– Folk skal få spise hva de vil, og den moralske pekefingeren har aldri fungert for å jobbe med endringer blant det brede lag av befolkningen, understreker Johansen.

(©NTB)