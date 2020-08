Koronarelatert dødsfall i Moss knyttet til bryllupsfest

NTB Innenriks

Moss har også registrert to nye koronatilfeller. Begge er i hjemmeisolasjon.

– I går kveld, fredag 31. juli, mottok vi beskjed om at en person er død etter å ha vært smittet av koronaviruset, sier ordfører Hanne Tollerud.

– Dette er en utrolig trist nyhet å måtte meddele. Våre tanker går til de etterlatte, sier Tollerud til NTB.

Den avdøde var en eldre person og beboer ved Rosnes omsorgsboliger. Vedkommende fikk påvist koronasmitte søndag 26. juli, skriver Moss kommune i en pressemelding.

Kommunikasjonsrådgiver Vibeke Weibell Eliassen bekrefter overfor NTB at smitten kan spores tilbake til bryllupsselskap som er knyttet til utbruddet i Moss.

– Den avdøde er en del av smitteklyngen knyttet til selskapet, bekrefter Eliassen overfor NTB.

Den avdøde ble overført til Peer Gynt Helsehus for behandling etter å ha blitt alvorlig syk grunnet korona og døde fredag kveld. Pårørende er informert.

I tillegg bekrefter ordføreren at de har fått påvist to nye smittetilfeller i kommunen. De to smittede er i familie, men skal ikke være knyttet til de tre kjente smitteklyngene i kommunen.

– Vi jobber nå med å få kartlagt smittesporingen for disse to, bekrefter Eliassen.

