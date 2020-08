Hagen:– Jeg skal kjempe som en løve

NTB Innenriks

– Jeg vil påvirke Frp til å finne tilbake til den gode gamle formen da vi lå over 20 prosent. Jeg skal kjempe som en løve, sier Hagen til TV-kanalen.

Han vil stanse det han kaller «klimahysteriet» og stanse vindmøller. Han vil ha skattelettelser gjennom å øke minstefradraget og fjerne den årlige underreguleringen av pensjoner.

– Vi må ta Fremskrittspartiet i en nasjonalliberalistisk retning. Vi må sette Norge og det norske folk først, fremfor å løse verdensproblemer, sier Frp-nestoren.

Hagen sier at om Frp skal forhandle om et statsbudsjett i Norge må partiet få gjennomslag for null kvoteflyktninger og en halvering av bistandsbudsjettet.

Han peker også på at Joe Biden er eldre enn han:

– Vi har altfor få gamlinger på Stortinget. Vi trenger noen med erfaring som kan kjempe pensjonistenes sak og som kjenner det selv på kroppen, sier Frp-nestoren.

Torsdag ble det kjent at Carl I. Hagen ønsker gjenvalg på Stortinget i 2021 og utsetter pensjonisttilværelsen. Hagen har sikter seg inn på tredjeplass på valglisten til Oslo Frp.

