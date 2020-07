Teknisk svikt gjorde at Hurtigruten ikke varslet om koronasmitte på tidligere tur

NTB Innenriks

Fire utenlandske besetningsmedlemmer fra skipet er innlagt på sykehus etter at skipet ankom Tromsø fredag. To dager tidligere fikk én person påvist viruset i Hadsel i Vesterålen, skriver VG.

– Ettersom pasienten i mesteparten av inkubasjonstiden hadde oppholdt seg på MS Roald Amundsen, kontaktet vi Hurtigruten og FHI. Hurtigruten fikk beskjed om smitten på onsdag, sier kommuneoverlege Ingebjørn Bleidvin.

Personen fikk symptomer to dager etter at turen til vedkommende var ferdig forrige uke. Bleidvin sier at minst fire personer i Hurtigruten ble informert om smitten. Selskapet har nå funnet ut hvorfor beskjeden ikke ble videreformidlet til passasjerene.

– En teknisk feil førte til at ikke alle har fått det før flere timer senere. Det ser ut som at rundt 30 prosent av SMS-ene ikke kom fram som de skulle. Et antall eposter kom heller ikke fram når de burde, sier kommunikasjonssjef Rune Thomas Ege til VG.

Tromsø kommune og Folkehelseinstituttet jobber på spreng med å få kontakt med de 177 passasjerene som forlot skipet natt til fredag.

