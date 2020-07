NTB Innenriks

– Man bør unngå å være tett på folk på buss, trikk og T-bane, sier helsedirektør Bjørn Guldvog på fredagens pressekonferanse om koronasituasjonen.

Han påpeker at det er viktig at folk gjør avtaler med sin arbeidsgiver om mulighetene for hjemmekontor.

