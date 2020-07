NTB Innenriks

Ifølge NRK er forbundssekretær Dag-Einar Sivertsen særlig bekymret for rushtiden når folk igjen skal på jobb, på skole og i barnehager.

– Vi registrerer at smitten øker etter at Europa åpnet opp, og vi ser at også smitten sprer seg fort også i kollektivtrafikken. Vi er nå veldig bekymret for om at de tiltakene som er nå er tilstrekkelig for ikke å få økning i smittespredning på kollektiv når det åpnes for høsten, sier forbundssekretæren.

(©NTB)