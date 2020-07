Seks koronapasienter innlagt på norske sykehus

NTB Innenriks

Alle pasientene behandles ved sykehus i Helse sør-øst, viser oversikten fra Helsedirektoratet.

Det var ved midnatt natt til torsdag registrert 9.172 tilfeller av koronasmitte i Norge, viser foreløpige tall fra Folkehelseinstituttet (FHI). Dette er en økning på 22 tilfeller siste døgn. De siste to dagene er økningen på 40 tilfeller.

Ifølge FHI har til sammen 977 personer vært innlagt på sykehus på grunn av koronasmitte, og 227 av disse har blitt behandlet på intensivavdeling.

I alt 255 koronasmittede i Norge er døde, men det er ikke meldt om nye dødsfall her i landet siden fredag 17. juli.

Opptellingen torsdag morgen viser at 440.891 personer her i landet har blitt testet for covid-19.

