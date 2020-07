Carl I. Hagen vil tilbake på Stortinget

NTB Innenriks

Hagen sikter seg inn på tredjeplass på valglisten til Oslo Frp, skriver Aftenposten.

Dersom Siv Jensen gjenvelges som partileder på landsmøtet i oktober, er det naturlig at hun får førsteplassen, mener Hagen. Han ønsker at Christian Tybring-Gjedde skal beholde andreplassen på listen.

Rødgrønt rot

Til TV 2 sier Hagen at Fremskrittspartiet bør nekte å inngå budsjettavtale med regjeringen.

– Vi har ingenting å tjene på det, så lenge vi ikke får gjennomslag for veldig, veldig mye. Vi blir kritisert for være et haleheng til regjeringen. Nå må vi markedsføre egen politikk, sier den tidligere Frp-lederen.

Han vil da kreve blant annet en avtale med null kvoteflyktninger, store endringer i formuesskatten og en halvering i bistandsbudsjettet. På spørsmål om det er realistisk å få det gjennom med regjeringen, svarer Hagen at det blir vanskelig, men at det blir opp til statsminister Erna Solberg (H).

– Stiller hun kabinettsspørsmål, bør vi ikke bøye av. Det beste er om Jonas Gahr Støre kan lede landet før valget og demonstrere alt rotet på rødgrønn side, sier Hagen.

Vararepresentant

– Jeg ønsker fortsatt å prøve å påvirke Frp til å gjøre gode valg og få innflytelse i det norske samfunnet. Da må vi finne tilbake til den formen vi hadde da vi lå på godt over 20 prosent. Vi må bli klarere, tydeligere og mye mindre kompromissvennlige, sier partiveteranen til Aftenposten.

Hagen er i dag vara på Stortinget og møtte som representant en periode for Mazyar Keshvari. Den tidligere partiformannen møtte i Stortinget første gang i 1974 og gikk av som formann i 2006.

– Da jeg gikk av som partiformann, hadde vi 33 prosent i oppslutning, og nå ligger vi rundt 10. Den politikken partiet ble kjent for i opposisjon var veldig populær, mens den politikken vi valgte fordi partiet heller ønsket plass i regjeringen, ikke var populær, sier han til avisa.

