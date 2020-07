Virke ber om separate vurderinger av smittesituasjonen på Kanariøyene og Balearene

NTB Innenriks

– Vi har forståelse for at det er krevende å gjøre egne vurderinger av samtlige regioner i Europa, men vi mener det er gode grunner for å gjøre dette for Kanariøyene og Balearene. Dette er områder som er geografisk skilt fra fastlandet, er lett oversiktlige, viktige områder for norske turoperatører og har lave smittetall, sier leder Astrid Bergmål i Virke Reiseliv.

Fredag ble det klart at Spania ikke lenger oppfyller de norske kravene for smittespredning, og personer som har vært i landet, må sitte i karantene i ti dager etter å ha ankommet Norge.

Storbritannia innførte i helgen karantene for briter som ferierer på de spanske øygruppene.

I fjor sendte de største turoperatørene rundt 300.000 nordmenn på tur til Kanariøyene. Reisene utgjør nær en tredel av alle solgte charterreiser i løpet av ett år.

– Regjeringen har nå mulighet til å hjelpe mange reisevirksomheter i en svært krevende situasjon og redde norske arbeidsplasser uten å bruke en krone, uten at det går ut over smittevernet, sier Bergmål.

De fire største øyene på Balearene er Mallorca, Menorca, og Pityusene Ibiza og Formentera, mens Kanariøyene blant annet består av Gran Canaria, Tenerife, Lanzarote og Fuerteventura.

