Tre menn pågrepet etter skyteepisode i Oslo

NTB Innenriks

Skytingen skjedde i en leilighet mellom Carl Berner og Torshov i Oslo tirsdag ettermiddag.

Like før klokken 22 informerte politiet om at to menn er pågrepet. En drøy time senere, klokken 23.23, pågrep politiet en tredje mistenkt mann i saken.

– Han ble pågrepet i Oslo sentrum. Det er det jeg kan si om saken nå i kveld av hensyn til etterforskningen, sier Christian Krohn Engeseth til NTB ved midnatt natt til onsdag.

Hvilken relasjon det er mellom fornærmede og de pågrepne, er ikke kjent.

Tidligere tirsdag opplyste politiet at det hadde vært tre personer i leiligheten, i tillegg til mannen som er fornærmet i saken.

Ikke livstruende skadd

Mannen som ble såret i skyteepisoden er i 40-årene, og er ikke livstruende skadd, opplyste politiets innsatsleder Thomas Broberg.

– Mannen hadde skuddskader i en arm. De siste meldingene tilsier at det ikke skal være kritisk, sier Broberg.

Den skadde ble fraktet til sykehus med ambulanse etter hendelsen.

Flere funn

Det ble iverksatt en omfattende politiaksjon i området etter meldingen om skyteepisode. Tungt bevæpnet politi var på stedet.

Minst sju politipatruljer og Delta-gruppen har gjennomsøkt flere etasjer av boligblokken hvor mannen ble skutt.

– På åstedet har vi gjort flere funn som vil bli undersøkt videre av krimteknikere, opplyste Broberg.