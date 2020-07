Kraftig fall i antall innbrudd under koronakrisen

NTB Innenriks

Kommunikasjonsdirektør Lars Galtung i If forsikring sier til NRK at han aldri har sett en så stor reduksjon i antall innbrudd etter at koronakrisen inntraff. Sammenlignet med andre kvartal i fjor har antallet innbrudd sunket med nesten 70 prosent.

– Folk har vært hjemme i husene sine, de har vært på hjemmekontor, og en bryter seg ikke inn da, sier Galtung

Også tall fra Fremtind forsikring viser kraftig nedgang i både innbrudd og tyveri. Fra april til juli i år målt mot samme periode i fjor har selskapet registrert en nedgang på 37 prosent i antall innbrudd, tyveri av innbo og fra båt og bil er ned med 16 prosent. Størst nedgang har Fremtind registrert når det gjelder tyveri av reisegods som er redusert med 74 prosent.

– Vi vet at antall grensepasseringer inn i landet har sunket dramatisk, sier skadeforebygger Therese Nilsen i Fremtind til NRK.

