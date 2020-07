Elden ber Høyesterett løslate Jensen

NTB Innenriks

Allerede forrige uke varslet Elden at de ville sende anken til Høyesterett. Jensen nådde da ikke fram med anken i lagmannsretten og må sitte de neste åtte ukene i varetekt, ifølge kjennelsen.

Nå er anken sendt til høyeste nivå.

– Vi mener det ikke er rettslig grunnlag for å fengsle Jensen før rettskraftig dom når det ikke fra noe hold er påstått at det vil støte allmennhetens trygghetsfølelse at han er på frifot, sier Elden til NTB.

– Det diffuse begrepet rettsfølelse definert av den enkelte dommer mener vi ikke tilfredsstiller menneskerettighetenes krav til fengslingsgrunnlag, så vi har bedt Høyesterett løslate Jensen.

Ekspolitimann Eirik Jensen ble i Borgarting lagmannsrett 19. juni i år dømt til 21 års fengsel for grov korrupsjon og medvirkning til grov narkotikakriminalitet. Dommen ble anket på stedet.

