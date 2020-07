Ekspert mener å se konturene av ny koronabølge

NTB Innenriks

Til VG sier Grødeland, som forsker på immunologi og vaksineutvikling ved Immunologisk institutt, at en ny bølge er fullt mulig. Hun begrunner det med at nordmenn nå både reiser og beveger seg mer rundt.

– Men det er vanskelig å trekke konklusjoner på grunn av lokale utbrudd. Vi må nok se mer regionale utbrudd før vi vet mer, sier forskeren.

Smittevernekspert og professor Ørjan Olsvik tror ikke Norge vil få et utbrudd som det i Sverige. Han trekker fram at mange er opptatt av bølger og faser, men at hans erfaring er at virus og utbrudd gjør litt som de vil.

– Viruset har ikke lest lærebøkene i epidemiologi, sier Olsvik til VG.

