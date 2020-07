Sykehusansatt ved St. Olavs koronasmittet – 22 personer i karantene

NTB Innenriks

Den sykehusansatte hadde kontakt med pasienter.

– Jeg kan bekrefte at en ansatt har testet positivt på sin andre koronatest etter hjemkomst fra en utenlandstur. Vi har fulgt alle prosedyrer, og første test var negativ, sier fungerende fagdirektør Hilde Pleym ved St. Olavs hospital til NTB.

Det var Adresseavisen som først omtalte saken.

Kartlegger smitte

Pleym ønsker ikke å kommentere hvilken avdeling den ansatte jobber ved. Sykehuset jobber tirsdag ettermiddag fortsatt med smittesporing og å kartlegge pasientkontakten til den ansatte siden hjemkomst.

– Personen ble testet på dag én etter hjemkomst, slik rutinene er her, men har senere testet positivt på en andretest, forteller Pleym, som ikke ønsker å kommentere hvor personen har vært på reise.

Den ansatte har vært i kontakt med fire inneliggende pasienter. Disse er i karantene på sykehuset, skriver NRK.

I tillegg er 18 ansatte ved sykehuset satt i karantene. De ansatte som er satt i karantene, skal bli testet framover i henhold til Folkehelseinstituttets oppsett. Det vil si at personene vil bli testet på dag tre og dag sju.

Ingen rutineendring

Pleym vil ikke endre rutinene ved sykehuset for testing av ansatte, som har vært på utenlandsreiser i sommer, etter det nye smittetilfellet.

– Vi har ikke diskutert å endre på rutinene våre. Det er allerede flere ansatte som har kommet hjem fra den første ferieperioden, meddeler Pleym.

Mandag og tirsdag har tre personer fått påvist koronasmitte i Trondheim kommune. Alle tre skal ha fått smitten på et opphold i Danmark, ifølge Nidaros.

Helsedirektør i Trondheim: – Ikke overrasket

Pleym understreker at de ennå ikke vet hvor den ansatte har blitt smittet.

Sist det ble påvist smitte ved sykehuset var 18. april. 17 ansatte ved sykehuset har fått påvist koronasmitte per 28. juli i år.

Helse- og velferdsdirektør Helge Garåsen i Trondheim kommune, sier til Adressa at han ikke er overrasket over at koronasmitten øker etter nedtrappingen på restriksjoner.

– Det er påregnelig at det blir mer smitte når det åpnes opp. Det er ingen overraskelse, sier Garåsen.

To uker uten utbrudd

Forrige uke ble til sammen 28 personer ved Stavanger universitetssjukehus satt i karantene etter at en ansatt testet positivt for koronaviruset.

Før det hadde det gått over to uker uten koronautbrudd på norske helseinstitusjoner.

Siste varslede utbrudd av koronavirus på sykehus var i begynnelsen av juli, mens det ikke hadde vært utbrudd på sykehjem siden midten av juni.

Totalt har det vært over 50 registrerte utbrudd av koronaviruset ved norske helseinstitusjoner.

