Regjeringen overstyrte FHI og strammet inn for Sverige-reiser

NTB Innenriks

I forrige uke åpnet Danmark for karantenefrie reiser fra tolv svenske län, deriblant Jämtland og Västerbotten langs den norske grensa, skriver VG. Norge fritok til sammenligning sju län for krav om innreisekarantene.

Tidligere i sommer ble det norske Folkehelseinstituttet og det danske Statens Serum Institut enige om felles kriterier for Norden-reiser, men da ville kravet for reiser til EØS/Schengen-land være strengere enn for Norden. Da ville nemlig kravet for EØS/Schengen være at det var færre enn 20 bekreftede tilfeller per 100.000 innbyggere totalt de siste to ukene, mens i Norden måtte det bare være færre enn 20 bekreftede tilfeller i gjennomsnitt. Det ville ikke regjeringene i verken Danmark eller Norge gå med på.

Dermed valgte de to ulike løsninger. Norge stiller krav til alle land i EU/EØS/Schengen om at det må være færre enn 20 bekreftede koronatilfeller per 100.000 innbyggere totalt de siste to ukene. Dette gjelder også svenske regioner. Danmark stiller også samme krav til hele EU/EØS/Schengen, men de stiller kun krav om mindre enn 20 bekreftede tilfeller per 100.000 i gjennomsnitt de siste to ukene.

