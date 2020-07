NTB Innenriks

– Politiet har dialog med helsevesenet og tar stilling til varetektsfengslingen når det anses forholdsmessig, sier politiadvokat Sonika Sharma-Sundheim i en pressemelding fra Øst politidistrikt mandag ettermiddag.

Hun opplyser videre at det er begjært en primærpsykiatrisk undersøkelse for å bedømme siktedes sinnstilstand på gjerningstidspunktet. Dette er noe som kan begjæres når det antas å ha betydning for avgjørelsen om straff for en alvorlig handling.

