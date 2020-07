SAS-passasjerer slipper karantene

NTB Innenriks

Etter den opprinnelige planen skulle flyet fra Alicante lande på Gardermoen klokka 0.10 natt til lørdag – altså ti minutter etter at Spania gikk over i rød kategori, men flyet klarte å lande på flyplassen klokken 23.51.

– Flyet landet 23.51 på Gardermoen, det kan jeg bekrefte, sier pressekontakt Tonje Sund i SAS til NTB.

Hun understreker at SAS hele tiden har vært tydelig på at de ikke kunne gi noen garantier om at flyet ville lande før midnatt, men at de har vært opptatt av at alle prosesser skulle gå raskt og smidig.

– Sikkerhet har alltid førsteprioritet, sier hun.

– Det er ikke unormalt å lande før oppsatt tid, og det er lite trafikk i luftrommet nå, så flyet kunne ta en rettere linje fra A til B enn vanlig, sier hun.

Ifølge Sund hadde flyet noe motvind, men gjennomførte en normal flyging.

– Uansett hvilket tidspunkt som hadde blitt satt for karantenestart, kunne man risikert å lande rett før eller rett etter. Vi har respekt for behovet for en tydelig grense å forholde seg til, avslutter Sund.

Et Norwegian-fly fra Malaga hadde noe bedre tid på seg og klarte også kappløpet med tiden og landet allerede klokken 23.37.

Fredag oppdaterte den norske regjeringen reiserådene for Europa. Mens Spania går fra grønt til rødt, blir de svenske regionene Kalmar, Örebro, Värmland og Östergötland «grønne» soner og nordmenn trenger ikke lenger å gå i karantene etter reiser dit fra midnatt av.