Nordmenn vil feriere mer i hjemlandet også etter koronakrisen

36 prosent er også enige i at de vil reise mindre med fly enn før, skriver NRK.

Omkring en tredel av de 1.016 spurte svarte «verken eller» på begge spørsmålene.

– Dette er godt nytt. Norge er et fantastisk ferieland, og tallene tyder på at stadig flere får øynene opp for alt man kan oppleve i eget land, sier leder Astrid Bergmål i Virke Reiseliv til kanalen.

Det har vært særlig fullt på campingplasser og i hytter rundt om i Norge. I motsatt retning har det vært lavere belegg enn normalt på overnattingssteder i storbyene, særlig Oslo. Nordmenn utgjorde imidlertid 70 prosent av overnattingene på norske hoteller, også før koronapandemien.

Bergmål er klar på at bærekraft blir en viktig faktor for å lokke til seg innenlandsturister framover. I tillegg vil hun jobbe for gjøre sesongen lengre, slik at det blir lønnsomt å drive med reiseliv hele året, også i distriktene.

