SAS-fly i «karantenekappløp» – i rute fra Alicante

NTB Innenriks

Etter den opprinnelige planen skal flyet fra Alicante lande på Gardermoen klokka 0.10 natt til lørdag – altså ti minutter etter at Spania går over i rød kategori. Lander flyet på dette tidspunktet, må alle passasjerene gå i ti dagers karantene, men flyselskapet har lovet at de skal prøve å få flyet til Gardermoen før midnatt, slik at passasjerene slipper karantene.

– Men vi garanterer ingenting. Sikkerheten kommer uansett først, understreker pressesjef John Eckhoff i SAS.

Han opplyser at flyet lettet fra Gardermoen og dro ned til Alicante etter tidtabellen. Flyet dro også fra Alicante til planlagt tid rundt klokka 20.25. Dermed er det foreløpig ikke forsinket.

– Det hender jo rett som det er at SAS-fly kommer fram før tidtabell. Vi er bevisst på situasjonen passasjerene er i. Når det først står om ti minutter, ser vi på muligheten for å nå Norge tidligere. Både flyplassen og flyselskapet er obs på situasjonen og skal gjøre sitt og prøve å få det til, sier han til NTB.

Fredag oppdaterte den norske regjeringen reiserådene for Europa. Mens Spania går fra grønt til rødt, blir de svenske regionene Kalmar, Örebro, Värmland og Östergötland «grønne» soner og nordmenn trenger ikke lenger å gå i karantene etter reiser dit fra midnatt av.

