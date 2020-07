Flere studieplasser på økonomi, realfag og teknologi

NTB Innenriks

Antallet studieplasstilbud innen økonomi var 16.678, en økning på 13 prosent fra i fjor, viser tall fra Samordna opptak.

Studieplasser til teknologiske fag har økt med 10 prosent, til 10.106 plasser, mens antallet realfagplasser har økt med 15,9 prosent, til 4.225 plasser.

– De nye plassene er først og fremst et uttrykk for retningen vi ønsker å styre landet vårt i, sier forsknings- og høyere utdanningsminister Henrik Asheim (H).

– Vi kommer aldri til å vinne på pris, og det er heller ikke noe mål. Derfor er det viktig at vi i den globale konkurransen er et land med et næringsliv og en velferdsstat som leverer kvalitet i verdensklasse, og at vi har en høyt utdannet befolkning, understreker han.

(©NTB)