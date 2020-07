Flere studieplasser på økonomi, realfag, IKT og teknologi

NTB Innenriks

Antallet studieplasstilbud innen økonomi var 16.678, en økning på 13 prosent fra i fjor, viser tall fra Samordna opptak.

Studieplasser til teknologiske fag har økt med 10 prosent, til 10.106 plasser, mens antallet realfagplasser har økt med 15,9 prosent, til 4.225 plasser.

For IKT-fag er økningen på 18,3 prosent, fra 4.091 plasser i fjor, til 4.841 plasser i år.

– De nye plassene er først og fremst et uttrykk for retningen vi ønsker å styre landet vårt i, sier forsknings- og høyere utdanningsminister Henrik Asheim (H).

– Vi kommer aldri til å vinne på pris, og det er heller ikke noe mål. Derfor er det viktig at vi i den globale konkurransen er et land med et næringsliv og en velferdsstat som leverer kvalitet i verdensklasse, og at vi har en høyt utdannet befolkning, understreker han.

Interesseorganisasjonen for tekniske og naturvitenskapelige fag, Tekna, understreker likevel at veksten i studietilbud er mindre enn veksten i antallet kvalifiserte søkere, og at dette har bidratt til å øke inntakskravene.

– Det er gledelig at stadig flere ønsker å studere IKT- og teknologifag. Til tross for flere studieplasser denne høsten, er det kun 15.000 av de 21.000 søkerne som har fått innfridd sitt førstevalg. Vi ser derfor behovet for enda flere studieplasser innen disse viktige fagområdene, sier leder for Tekna, Lise Lyngsnes Randeberg.

– Det hjelper lite at flere vil studere IKT og teknologi dersom de høye opptakskravene gjør at flere må ta til takke med andrevalget, legger hun til.

(©NTB)