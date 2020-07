«Mission Impossible» skal filmes i Norge – får unntak fra innreisereglene

NTB Innenriks

Norske myndigheter gir unntak for produksjoner som har fått tilsagn fra Norsk filminstitutt (NFI) om tilskudd fra intensivordningen.

Mission Impossible 7 har fått tildelt nær 50 millioner kroner fra NFI, og produksjonen blir nå gitt et helt spesielt unntak fra de oppdaterte reiserådene som ble presentert fredag.

– Produksjonen vil bli gjennomført under et omfattende smitteregime. Deltakerne vil være avgrenset fra andre under oppholdet i Norge, og det betyr at det ikke er alle som får se disse kjekkasene, sa landbruks- og matminister Olaug Bollestad (KrF) på pressekonferansen.

Snakket med Raja på telefon

Den sjuende Mission Impossible-filmen vil starte produksjonen allerede i høst. Tidligere denne måneden ble det kjent at Tom Cruise hadde forsøkt å snakke med statsminister Erna Solberg (H).

I forrige uke fikk Cruise en prat med kulturminister Abid Raja om å få legge produksjonen til Norge, skrev VG.

– Vi klarer nesten ikke vente med å komme tilbake til dette vakre landet, sa Tom Cruise, og la til at han liker absolutt alt ved Norge, blant annet folket, kulturen og den spektakulære naturen.

Den forrige Mission Impossible-filmen gjorde en rekke opptak i Norge, og flere intense scener ble filmet på Preikestolen i Strand kommune utenfor Stavanger.

Strenge smittevern tiltak

Den amerikanske produksjonen vil gjennomføre en rekke strenge smitteverntiltak, og de har opplyst at de blant annet vil ha daglige egenerklæringer og temperaturmålinger.

Det vil også være helsepersonell til stede kontinuerlig, og de vil ha en mobil testlab for covid-19.

– Nå kan utenlandske filmproduksjoner igjen filme i norske landskap. Det er veldig gode nyheter også for den norske filmbransjen, som dermed unngår å gå glipp av oppdrag og viktig erfaringsbygging. Jeg er glad for at vi fikk på plass dette unntaket så raskt, sier kultur- og likestillingsminister Abid Q. Raja (V) i en pressemelding.