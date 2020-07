Tre koronapasienter innlagt på norske sykehus

NTB Innenriks

Som onsdag er det to innlagte pasienter i Helse sør-øst og én i Helse vest, viser tallene fra Helsedirektoratet.

På det meste har 325 koronapasienter vært innlagt. Tallet har falt jevnt siden starten av april.

Ifølge Folkehelseinstituttet (FHI) har til sammen 973 koronapasienter vært innlagt på sykehus, og av disse har 226 fått behandling på intensivavdelinger.

Det var ved midnatt natt til torsdag registrert 9.062 tilfeller av koronasmitte i Norge, viser foreløpige tall fra FHI. Dette er en økning på ni tilfeller siste døgn. De siste to dagene er økningen på 24 tilfeller.

Det var torsdag registrert 255 døde som følge av sykdommen, og det er ikke meldt om nye døde siden fredag i forrige uke.

416.131 personer her i landet var per torsdag testet for covid-19.

(©NTB)