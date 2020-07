Tolletaten beslagla tusenvis av liter falsk alkohol i internasjonal aksjon

NTB Innenriks

Aksjonen ble gjennomført i regi av World Customs Organisation (WCO), og norsk politi har også samarbeidet.

Det største beslaget i aksjonen var på 3.880 liter falsk vodka.

– Det er viktig for Tolletaten å bidra i denne aksjonen og ikke minst belyse at det er stor sannsynlighet for at du kan kjøpe varer som ikke holder den standarden de utgir seg for. I verste fall kan dette være helseskadelig eller dødelig, sier seniorrådgiver Elisabeth C. Nettum i Kontroll- og regelverksseksjonen i Tolldirektoratet.

– Kjøper du smuglervarer er det stor sannsynlighet for at du ikke får det innholdet flasken eller boksen utgir seg for å være, advarer Nettum.

