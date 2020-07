Mann pågrepet etter brann i Oslo

NTB Innenriks

– Vi fikk melding om at det var kastet en brannbombe mot en bygning og at det brant i et teppe utenfor en butikk. En melder som forsøkte å slukke brannen, ble deretter kastet stein på av gjerningspersonen, forteller operasjonsleder Sven Christian Lie ved politiet i Oslo til NTB.

Det viste seg å ikke være en brannbombe, men politiet søker etter en mann som antente brannen. Den skal ha startet i et teppe og spredt seg til en kasse og en markise utenfor butikken før den raskt ble slukket.

– Potensialet for at dette kunne bli en større brann var absolutt til steder, sier Lie.

Klokken 2.19 melder politiet at en person er pågrepet mistenkt for forholdet.

– Mannen ble stanset av en patrulje som var i søk. Spor på stedet knytter vedkommende til handlingen.

