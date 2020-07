Søppel irriterer nordmenn på tur

NTB Innenriks

Ipsos har på vegne av Norsk Friluftsliv utført en undersøkelse, der nordmenn ble spurt hva de irriterer seg over når de er i naturen. Halvparten sier de irriterer seg aller mest over søppel når de er ute på tur.

Norsk Friluftsliv mener det er på tide at folk tar ansvar.

– Basert på observasjoner fra tidligere i år, er det dessverre ikke uventet at søppel ligger på topp over irritasjonsmomenter for turgåere, sier generalsekretær Lasse Heimdal i Norsk Friluftsliv.

Heimdal påpeker at selv om de fleste allerede er veldig flinke, er det alltid noen som etterlater seg avfall. Disse må rett og slett skjerpe seg.

(©NTB)