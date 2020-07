Klart for kengurujakt på Karmøy

NTB Innenriks

Eieren av Haugaland Zoo forsøker sammen med en veterinær å få skutt bedøvelsespiler på kenguruen, melder NRK.

Kenguruen har den siste tiden blitt et problem for Storesund barnehage på Torvastad på Karmøy. Uteområdet må ryddes for kenguruavføring før barna kan bruke området, meldte Haugesunds Avis.

– Dyret har det bra ute. Grunnen til at kenguruen har holdt seg i og rundt barnehagen, er trolig at den spiser av gresset her, sier veterinær Tore Hausken til NRK.

Mattilsynet har over tid fulgt med på dyreparkens håndtering og skrev allerede 15. mai at de ikke syntes det var greit om det skulle gå for lang tid.

Kenguruen rømte fra dyreparken 11. mai i år.

