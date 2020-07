NTB Innenriks

– Alle svarene fra søndag er kommet inn, og en god del fra mandag. Alle er altså negative, sier fungerende legevaktsjef Annette Corydon, til Bergensavisen.

Den omfattende testingen er gjennomført etter at det i helga ble påvist korona hos tre personer i Bergen. Over 100 personer ble satt i karantene, og det ble innført store smittebegrensningstiltak for å hindre en ny smittebølge.

– Det er full fart. Mandag testet vi 225 personer på legevakten, sier Corydon.

