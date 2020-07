Ettersøkt 51-åring skutt i beinet under pågripelse

NTB Innenriks

I forbindelse med pågripelsen ble det løsnet skudd av politiet og den pågrepne ble truffet i beinet. Mannen skal ikke være livstruende skadd, opplyser politiet.

Mannen ble etterlyst for kroppsskade og frihetsberøvelse etter at en kvinne i 30-årene søndag kveld ble utsatt for vold.

Søket etter mannen fortsatte hele mandag med lokalt politi med bistand fra beredskapstroppen, krise- og gisselforhandlertjenesten og politihelikopter.

– Rundt klokken 23.00 mandag kveld fikk politiet observasjon på den etterlyste mannen på Hægeland og gikk til aksjon, sier stabssjef Morten Sjustøl Agder politidistrikt i en pressemelding.

Han opplyser at Spesialenheten for politisaker rutinemessig er varslet.