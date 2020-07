Ansatt ved kunstmuseet Kode koronasmittet

NTB Innenriks

– Det vi vet er at vedkommende ikke har oppholdt seg i publikumsarealer på Kode eller i kontorfellesskapet, sier kommunikasjonsdirektør Haakon Thuestad ved museet til Bergens Tidende.

Den ansatte har hovedsakelig hatt hjemmekontor, men var innom et av museets lokaler i forrige uke.

Thuestad sier de har hatt god kontroll på den ansattes nærkontakter, og ytterligere fire ansatte ved museet er satt i karantene. Alle fire skal ha testet negativt.

Det er gjort omfattende testing av flere hundre personer for koronavirus i Bergen etter at tre personer testet positivt lørdag. Over 100 personer er satt i karantene.

