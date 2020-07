Tilbud om studieplass ved høyere utdanning sendt ut

NTB Innenriks

Flere må regne med å bli skuffet. Totalt er det 58.513 plasser.

Årets tre mest populære studier er siviløkonomutdanningen ved Norges Handelshøyskole i Bergen og rettsvitenskap ved Universitetet i Bergen og Universitetet i Oslo.

Fristen for å takke ja til studieplass i hovedopptaket er førstkommende fredag 24. juli før midnatt.

Restplass-muligheter

For dem som ikke har kommet inn på et studie, eller ikke vil takke ja til tilbudet som har kommet, kan en restplass være løsningen. Disse plassene ble det mulig å søke på fra og med mandag klokka 9, og det er løpende opptak. Det vi si at man må søke så raskt som mulig.

Listen over ledige studieplasser oppdateres jevnlig, og det kan dermed komme nye studier på listen også etter 20. juli.

Flest kvinner søker

Litt over 12.000 flere har søkt om studieplass i år enn i fjor. Flest av søkerne, 59,3 prosent, er kvinner. Totalt er årets søkere i alderen 18–87 år, hvorav over halvparten er 22 år eller yngre. 15. juni åpnet universiteter, høgskoler og fagskoler helt opp igjen etter å ha stengt ned da de strenge koronatiltakene i Norge ble innført 12. mars.

Høstens studiestart går som planlagt

Siden begynnelsen av mai har de åpnet gradvis opp, og forsknings- og høyere utdanningsminister Henrik Asheim (H) har uttalt at høstens utdanning skal starte som normalt, men smittesituasjonen vil legge føringer for hvordan studiestarten blir. Asheim har påpekt at førsteårsstudenter bør prioriteres dersom smittevernhensyn gjør at ikke alle kan være til stede ved semesterstart. Det er dessuten fortsatt begrensninger for gjennomføring av arrangementer, noe som kan få betydning for fadderuken.

