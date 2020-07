Politiet avslutter søket etter mann med hagle i Vennesla

NTB Innenriks

– Det er en kost-nytte vurdering. Vi anser det nå som ikke fornuftig å bruke så store ressurser på dette. Det er en stund siden vi sist så han fysisk nå, sier Audun Eide, operasjonsleder i Agder politidistrikt til VG.

Søket har pågått i området sør for Sandlandsvannet, sørvest for Hægeland i Vennesla kommune. Mannen er observert flere ganger i skogen i området, senest rundt klokken 9 mandag formiddag.

Flere patruljer og hundepatruljer har deltatt i søket, og et politihelikopter fra Oslo har bistått. Politiet ba mandag formiddag også om forsterkninger fra beredskapstroppen i Oslo, melder NRK.

– Vi har tidligere sagt at han er potensielt farlig. Det er en beskrivelse fra da han befant seg i en pressa situasjon og sånn sett ser vi det ikke som en fare at han er fri, sier Eide.

Etterlyst for kroppsskade og frihetsberøvelse

Mannen er etterlyst for kroppsskade og frihetsberøvelse etter at en kvinne i 30-årene søndag kveld ble utsatt for vold.

– Kvinnen ble tatt med mot sin vilje fra Mandal. De har en relasjon fra før. Vitner til hendelsen fortalte at han var bevæpnet med avsagd hagle, opplyste operasjonsleder Øyvind Hægeland i Agder politidistrikt til NTB mandag formiddag.

Ifølge avisen Vennesla Tidende er mannen tidligere straffedømt, og i 2016 rømte han fra Kristiansand fengsel. Like etter var han involvert i en væpnet politiaksjon.

Avfyrte varselskudd

Politiet fikk melding om hendelsen søndag klokken 20.50. Politiet oppsøkte mannen på en adresse på Hægeland i Vennesla kommune og fant også kvinnen der.

– Politiet avfyrte et varselsskudd. Gjerningspersonen stakk av til fots og hadde med seg en hagle, men skjøt ikke tilbake, sier operasjonslederen til VG.

Kvinnen i 30-årene behandles på sykehus for bruddskader og betegnes som kraftig forslått, opplyser politiet.

