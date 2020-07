Ingen nye koronatilfeller ved Haakonsvern

NTB Innenriks

De ble pålagt karantene etter at en vernepliktig ved Haakonsvern fikk påvist viruset.

– Samtlige som sitter i karantene på Haakonsvern, har testet negativt, og av dem som sitter i hjemmekarantene, får vi svar på fortløpende. Så langt er det ingen i hjemmekarantene som har testet positivt, sier kommandørkaptein i Sjøforsvaret, Torill Herland til Bergens Avisen.

I løpet av helgen ble over 100 personer i Bergen pålagt karatene, etter at ytterligere to personer testet positivt for korona. For å hindre en ny smittebølge, har myndighetene innført tiltak for å spore og begrense smitten.

