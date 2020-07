Askim-drapet: – Ble drept mens han grillet

NTB Innenriks

Bistandsadvokat John Christian Elden opplyser til Dagbladet at Halvorsens samboer fant ham i en busk med skuddsår.

Selv om samboeren forsøkte livreddende tiltak fram til ambulansen ankom, sto livet til mannen ikke til å redde.

Dagbladet: Flere trusler mot avdøde

Ifølge Dagbladet skal det tidligere ha vært rettet trusler mot mannen. Krimteknikere var mandag ettermiddag fortsatt på stedet for å gjøre undersøkelser, og politiet venter også fortsatt på obduksjonsrapporten.

Ifølge politiadvokat Yvonne Schilling er de to siktede mennene kjenninger av politiet, og de har flere ganger blitt dømt for vold.

De to mennene på 32 og 49 år er siktet for drap og medvirkning til drap, og ble mandag ettermiddag framstilt for varetektsfengsling i Follo tingrett. De ble varetektsfengslet i fire uker med brev- og besøksforbud, hvorav to uker i fullstendig isolasjon på grunn av fare for bevisforspillelse.

Anker fengsling

49-åringens advokat, Thor Fagermo Sæter, opplyser sil avisen Smaalenene at hans klient har anket kjennelsen til lagmannsretten. 49-åringen møtte ikke i fengslingsmøtet.

– Han ventet press og ønsket ikke å bli utsatt for det, opplyser forsvareren.

32-åringens advokat, John Arild Aasen, mener politiet ikke har bevisgrunnlag for å varetektsfengsle hans klient.

– Klienten har uttrykt at det vil bli tøft med to uker i full isolasjon. Han har også sagt at Oslo fengsel er et gammelt og dårlig fengsel. Og det har han helt rett i, sier Aasen.

Ikke konkludert med hendelsesforløpet

Schilling sier til NTB at hun bemerker seg Eldens kommentarer, men har foreløpig ikke konkludert med hendelsesforløpet.

– Vi jobber ut fra flere hypoteser. Etterforskningen viser at vi mener at vi har pågrepet gjerningspersonene, men det er flere personer som kan være av interesse for saken. Vi etterforsker bredt og har ikke konkludert med noe foreløpig, sier politiadvokaten mandag ettermiddag.

