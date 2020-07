NTB Innenriks

På en pressekonferanse søndag kveld opplyste politiet at dødsfallene til de to barna ble etterforsket som drap. Videre sa politiet at barnas far hadde status som siktet i saken, men at mistankegrunnlaget mot ham var svekket.

Søndag kveld satt mannen i avhør.

– Han vil bli løslatt etter avhør nå i kveld, sier mannens forsvarer til NRK.