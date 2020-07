Lørenskog-dødsfallene: Faren til barna er løslatt

NTB Innenriks

Barnas far ble siktet etter funnene og satt søndag i avhør, men politiet opplyste på en pressekonferanse søndag kveld at mistanken mot ham var svekket.

– Avhøret er ferdig for lenge siden. Han er løslatt, sa mannens forsvarer, advokat Dag Svensson, til NTB ved 22.20-tiden.

Han vet ikke om mannen fortsatt er siktet i saken, eller hva han ble siktet for.

– Jeg har ikke fått noe klart signal om hva det er. Jeg har ikke sett siktelsen, sier Svensson.

Preget av saken

Faren kom selv til åstedet og ble da tatt hånd om av politiet. I avhøret har han sagt at han ikke har noe med hendelsen å gjøre.

– Man kan knapt sette seg inn i hvordan det er å få en sånn beskjed. Det er svært heftig, det er klart det, sier Svensson.

De to barna ble funnet døde i en leilighet i Lørenskog søndag morgen. Politiet rykket ut til leiligheten etter at de klokken 8.30 fikk melding om en mulig brann. Da de kom fram, fant de to livløse barn og en skadd mor.

Moren skal avhøres

– Det ble forsøkt gjenoppliving av barna, men det ble raskt klart at livene deres ikke sto til å redde. Dødsårsaken er ukjent, sa politiadvokat Sonika Sharma-Sundheim i Øst politidistrikt på en pressekonferanse søndag kveld.

Politiet ønsker ikke å opplyse om barnas alder.

Moren er innlagt på Ullevål sykehus og er utenfor livsfare.

– På grunn av sakens omstendigheter etterforskes den som drap. Det er naturlig at politiet tar avhør av moren. Det har ikke latt seg gjøre per nå på grunn av hennes helsetilstand, sa politiadvokaten på pressekonferansen.

En familie i krise

Beboerne i området ble bedt om å holde seg inne søndag formiddag. På pressekonferansen understreket politimester Ida Melbo Øystese i Øst politidistrikt at det ikke er noe som tilsier at innbyggerne i Lørenskog har noe å frykte.

– Våre tanker går til en familie i krise, sa hun.

Hun sa videre at saken er i en tidlig fase og ba om forståelse for at politiet ikke kan si så mye ennå.

– Det er viktig å sikre bevisene i saken på best mulig måte, sa Øystese.

Væpnet politiaksjon i Rælingen

Politiet har foretatt vitneavhør og ber personer som har oppholdt seg i området fra midnatt til klokken 9 søndag morgen, om å melde seg om de tror de har relevante opplysninger.

Bevæpnet politi rykket også ut til en bolig i Fjerdingby i Rælingen søndag formiddag. De lette etter en person som kunne ha informasjon om saken. Politiaksjonen ble avsluttet i 15-tiden.