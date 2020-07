Dødsfallene på Askøy: Trolig drap og selvdrap

NTB Innenriks

Lørdag ble en kvinne og en mann funnet døde i en leilighet på Askøy utenfor Bergen. Politiet mener de to er i familie, og anser dødsfallene som mistenkelige. I en pressebrifing på politihuset i Bergen 19. juli forteller påtaleansvarlig Elisabeth Bru at politiets hovedhypotese er at det er snakk om drap og selvdrap.

– Det er fortsatt tidlig i etterforskningen, og vi har flere hypoteser og mye informasjon som skal samles inn, sier Bru.

Bakgrunnen for hovedhypotesen er funn gjort på åstedet.

Mor og sønn

Meldingen om dødsfallene kom fra slektninger av de avdøde, som ikke hadde hørt fra de på flere dager. Politiet valgte derfor å ta seg inn i leiligheten der de to bodde.

– De tok seg inn gjennom altanen og fant de avdøde på stedet, forteller Bru.

Hun sier en sikker identifikasjon av de avdøde vil bli gjort under obduksjon på mandag ved Gades Institutt i Bergen, men forklarer at dersom de to er personene som bodde i leiligheten, så er det snakk om en mor og hennes sønn.

De pårørende følges opp av et psykisk helseteam.

Kartlegger tiden før

Bru forteller at de nå undersøker i familiens bakgrunn, helse og historikk for å prøve å finne ut hva som har skjedd.

– Vi undersøker også elektroniske spor, for å kartlegge de avdødes bevegelser de siste dagene.

Politiet mener de døde har ligget i leiligheten i over et døgn. Siste observasjon av kvinnen var onsdag.

De leter foreløpig ikke etter noen mistenkte i saken.