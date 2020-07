NTB Innenriks

Så langt er alle testsvarene negative, skriver Bergens Tidende. Marinesjef Rune Andersen sier det fremdeles gjenstår en del testing.

– Vi krysser fingrene for at det kun er ett tilfelle, og at tiltakene vi har iverksatt har hatt nok effekt, sier Andersen.

Mannen som ble innlagt fredag, får fortsatt behandling ved Haukeland universitetssjukehus.

