Smittetallene i Spania er over FHIs grense

NTB Innenriks

Ifølge Det europeiske smittevernbyrået ECDC har Spania hatt et smittetall på 20,7 per 100.000 innbyggere de siste 14 dagene, skriver Aftenposten.

Folkehelseinstituttets (FHI) grense for hva som regnes som trygt smittemessig, er 20 per 100.000 innbyggere. Det norske karantenekravet for Spania ble opphevet 15. juli.

Men bare de siste dagene har antallet smittede i Spania gjort et kraftig hopp, fra 666 tilfeller for tre dager siden til 1.400 tilfeller fredag, viser tall fra Worldometer.

Dersom utviklingen i Spania fortsetter som nå, vil FHI ta grep.

Ny oversikt i vente

Fredag legger de fram en ny oversikt over grønne og røde land i Europa basert på tall fra denne og forrige uke, opplyser seniorrådgiver Karin Nygård.

– Det er selvfølgelig ikke et godt tegn når tallene stiger, men vi vurderer dette fortløpende. Vi har et system der vi vurderer landene basert på en ukentlig 14-dagers måling. Dette er for å unngå for mye skifte basert på endringer over kort tid. Men hvis det skjer dramatiske endringer, så må vi ta hensyn til det, sier Nygård.

Nye innstramminger

Smitten har økt i flere regioner i Spania, og fredag ble Barcelonas over 5 millioner innbyggere bedt om å holde seg hjemme. I tillegg må kinoer, teatre og nattklubber stenge, og forsamlinger på mer enn ti personer er igjen forbudt.

Catalonia og naboregionen Aragon, der smitten også har økt, følges tett av helsemyndighetene og er blant over 150 såkalte virusklynger rundt om i landet.

Munnbind utendørs

Spania er et av landene i Europa som er aller hardest rammet av koronaviruset. Mer enn 300.000 personer er smittet og 28.000 har dødd som følge av viruset.

Knapt tre uker har gått siden Spania lempet på de nasjonale restriksjonene som ble innført i mars og var blant verdens strengeste.

En rekke spanske regioner har i møte med smitteøkning skjerpet kravene om å bære munnbind, også utendørs og der det er mulig å holde avstand til andre.

(©NTB)