Skatteetaten gjenåpner gradvis

NTB Innenriks

Foreløpig vil det kun være mulig å bestille tid til ID-kontroll dersom du skal søke om skattekort, melde innflytting til Norge eller bekrefte farskap, opplyser Skatteetaten i en pressemelding mandag.

Inntil videre gjelder dette kun 18 skattekontorer: Oslo, Stavanger, Grålum, Trondheim, Lillestrøm, Tromsø, Haugesund, Ålesund, Kristiansand, Bodø, Narvik, Tønsberg, Hamar, Kirkenes, Alta, Førde, Sandvika og Bergen.

Det samme gjelder Servicesenter for utenlandske arbeidstakere (SUA) i Oslo, Bergen, Stavanger, Trondheim og Kirkenes.

− Det er viktig at vi kan åpne for nødvendige publikumstjenester. Samtidig må dette skje i samsvar med gjeldende råd om smittevern gitt av myndighetene om koronapandemien, sier divisjonsdirektør for brukerdialog i Skatteetaten, Marta Johanne Gjengedal.

De som skal møte opp, må ha bestilt time på forhånd.

(©NTB)