Regjeringen bidrar med inntil 100 millioner kroner til Bodø som kulturhovedstad

Det totale budsjettet er på 300 millioner kroner, hvorav staten skal kunne dekke en tredel, eller inntil 100 millioner, mens de resterende to tredeler skal dekkes av kommunale og fylkeskommunale bidrag, så vel som private bidrag og sponsormidler, opplyser Kulturdepartementet.

Kulturminister Abid Raja (V) møtte mandag ordfører Ida Pinnerød (Ap) og fylkesrådsleder Tomas Norvoll (Ap) i Bodø. Han ble da informert om prosjektet og veien videre.

– Bodø som europeisk kulturhovedstad er et stort og viktig prosjekt. Ikke bare for Bodø og regionen, men for hele landet, sier Raja.

Bodø er den første kulturhovedstaden nord for polarsirkelen.

Daværende kulturminister Trine Skei Grande (V) avviste i 2018 Bodøs søknad om 100 millioner kroner til prosjektet og mente at Bodø burde vente noen år med å søke om å bli europeisk kulturhovedstad.

Kommunen søkte likevel, og i september i fjor ble det klart at Bodø blir kulturhovedstad i 2024. Grande lovet da at søknaden om støtte skulle vurderes «med et åpent sinn».

