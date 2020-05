Norwegian-aksjen kraftig ned etter emisjonsmelding

NTB Innenriks

40 minutter etter at Oslo Børs åpnet var aksjen ned 50 prosent. Ved 13-tiden har fallet avtatt noe, og aksjen er ned rundt 20 prosent.

Det kommer etter at selskapet i en børsmelding mandag morgen offentliggjorde fordelingen av aksjer under emisjonen de har holdt på med den siste tiden.

Mandag stemte kreditorene i obligasjonslånet NAS07 for redningspakken med overveldende flertall, som betyr at Norwegian har fått alle de formelle samtykkene de trenger, skriver E24.

I emisjonen tilbød Norwegian 400 millioner aksjer til én krone per stykk for å få inn ny kapital. 19.500 investorer søkte om å få til sammen 2,9 milliarder aksjer i Norwegian under emisjonen. Det er 7,2 ganger flere enn antallet aksjer som ble tilbudt.

I børsmeldingen skriver selskapet at eksisterende aksjeeiere tilbys 55 prosent av aksjene i emisjonen. 25 prosent av aksjene tilbys kvalifiserte kreditorer, mens de siste 20 prosentene tilbys til ulike investorer.

Emisjonen er en del av en pakke som skal redde Norwegian fra konkurs, og den skal blant annet bidra til at selskapet får nok egenkapital til å få fullt utbytte av en statlig garantiordning på inntil 2,7 milliarder kroner.

